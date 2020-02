Migranti: Tribunale ministri, 'ecco lo scambio di lettere tra Salvini e Conte su Open Arms' (2)

(Adnkronos) - Sempre dalla carte in possesso dell'Adnkronos si legge: "È dello stesso giorno la nota di risposta del ministro Salvini alla richiesta, avanzata congiuntamente in data 8.8.2019 dal Presidente del Tribunale per i Minori di Palermo e dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, di informazioni circa i provvedimenti che il Governo intendesse adottare con riferimento ai minori non accompagnati trasportati a bordo della Open Arms: nota con cui il ministro dell’Interno, ribadendo la sussistenza della giurisdizione spagnola in materia, tornava a declinare ogni competenza ad assumere provvedimenti in ordine alla protezione di detti soggetti", scrivono ancora le tre giudici del Tribunale dei ministri di Palermo.