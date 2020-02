Sgs: giù in borsa dopo parziale disimpegno grande azionista

Zurigo, 4 feb. (Adnkronos/Ats) - Le azioni di Sgs (Société Générale de Surveillance) sono sotto pressione stamani in borsa, in seguito al parziale disimpegno di un grande azionista. I titoli del gruppo ginevrino attivo a livello mondiale nel settore della certificazione e dell'ispezione sono arrivati a perdere oltre il 6% in apertura. Ieri sera, a mercato chiuso, è stato comunicato che la famiglia di industriali tedeschi von Finck ha venduto una quota di circa il 13% in Sgs, mantenendo solo il 3%. Una manovra da 2,3 miliardi di franchi svizzeri dettata da considerazioni di strategia di investimento a lungo termine.

I von Finck - famiglia fra le più ricche in Germania e con forti interessi anche in Svizzera, in particolare presso von Roll e Mövenpick Holding - avevano una partecipazione importante in Sgs da circa un quarto di secolo: dieci anni or sono l'avevano ridotta dal 25% a circa il 15%.

Il secondo grande azionista di Sgs era finora la famiglia belga-canadese Frère/Desmarais, che attraverso la società di investimento Groupe Bruxelles Lambert (Gbl) deteneva una quota del 16,7%. Un pacchetto di azioni rilevato nel 2013 dalla famiglia italiana Agnelli. Ora, sulla scia dell'operazione von Finck, Gbl è salita al 18,9%.