Sony: in III trim. utile netto -46,5%

Tokyo, 4 feb. (Adnkronos/Dpa) - Sony ha chiuso il terzo trimestre del 2019-20 con un utile netto pari a 229,5 miliardi di yen, in calo del 46,5% rispetto ai 429 mld dello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'utile operativo si attesta a 300,1 mld di yen, in calo del 20,4%. Lo rende noto il colosso giapponese che invece ha rivisto al rialzo la sua stima di utile netto per l'esercizio 2019-20 a 590 miliardi di yen (contro 540 mld) in precedenza.