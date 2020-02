Giochi: giocare rispettando regole e senza rischi, su web è possibile (3)

(Adnkronos) - "La normativa italiana è stata la più sollecita, nel panorama europeo, in fatto di regolamentazione dell’online gaming – ribadisce il presidente di Logico – ma nello stesso tempo ha sempre rappresentato il gioco come intrattenimento, forma di socializzazione e piacevole impiego del tempo libero, nei limiti della legalità e al riparo da forme di dipendenza patologica".

"Logico è, come sempre, in prima linea nella lotta contro ogni forma di ludopatia e per promuovere un contesto regolatorio e normativo adeguato – continua Marasco - Per questa ragione chiediamo al Governo di rivedere il provvedimento che introduce il divieto totale di pubblicità del gioco. È evidente come il gioco online illegale possa essere contrastato solo con un’offerta legale chiara, trasparente e riconoscibile. Il divieto di pubblicità rischia di confondere, facendo solo il gioco dei circuiti illegali e del malaffare".

Infine, un dato da non sottovalutare è l’impatto del gioco online legale nell’economia del Paese. Secondo dati che si riferiscono al 2018, l’online gaming in Italia vale 1,6 miliardi di euro, Gli italiani che nell’ultimo anno hanno giocato almeno una vota online sono stati 2,6 milioni, più del 50% degli utenti gioca saltuariamente e un terzo durante un solo mese in un anno. In media, un giocatore online spende 52 euro al mese (il prezzo di due caffè al giorno). I punti di forza del gioco online legale sono in particolare la tecnologia e la sicurezza in termini di garanzie alla tutela del consumatore, nonché gli importanti investimenti in merito, che dovrebbero essere incentivati nell’ottica di un riordino generale del settore al passo con l’innovazione digitale.