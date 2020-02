Mafia: Di Matteo (Csm), 'indagammo sul ruolo dei servizi segreti nella strage Borsellino'

Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) - "All'epoca l'ipotesi investigativa era che ci fosse un coinvolgimento dei Servizi di sicurezza nelle stragi. Ma noi non ci siamo fatti aiutare dai Servizi, noi abbiamo indagato sui Servizi o almeno su parte di questi. E alcuni soggetti li abbiamo anche mandati a processo". Lo ha detto il consigliere del Csm, Antonino Di Matteo, proseguendo la deposizione al processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Rispondendo alle domande dell'avvocato di parte civile, Rosalba Di Gregorio, Di Matteo ha ribadito di avere indagato "sui servizi, o su parte di essi" ma di non avere collaborato con essi nelle indagini. Gli imputati per calunnia aggravata sono i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex componenti del gruppo 'Falcone-Borsellino' della Squadra mobile di Palermo che si occupò di gestire proprio Vincenzo Scarantino.