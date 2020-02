Camera: Meloni, 'su suppletive pretendiamo rispetto par condicio'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Non è mai accaduto che un ministro in carica si candidasse in un'elezione suppletiva", anche perchè "dispone di 400 nomine, può promettere ogni giorno qualcosa" oltre alla "violazione della par condicio che rischiamo di vedere ogni giorno". Quindi "ogni volta che si vede il ministro Gualtieri si devono vedere gli altri sette candidati, pretendiamo il rispetto delle regole, non esistono figli e figliastri per la democrazia italiana". Lo chiede Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, presentando Maurizio Leo, candidato del centrodestra nel collegio di Roma 1 per le elezioni suppletive alla Camera, che vedranno in campo per il centrosinistra il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.