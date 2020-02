Mafia: Di Matteo (Csm), 'anche io preparavo i collaboratori ai processi, era normale'

Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) - "Si è parlato dell'attività di preparazione del collaboratore di giustizia. Ricordo che in occasione di interrogatori che venivano verbalizzati e che erano prossimi all'impegno dibattimentale del processo Borsellino ter io ho preparato i collaboratori Salvatore Cancemi, o Giambattista Ferrante oppure Onorato. Cioè tutti quelli che smentivano Scarantino. Ma che cosa significa preparare, dire al collaboratore 'lei giorno tot comparirà davanti alla Corte d'assise'. Oppure 'gli argomenti saranno questi' e ancora 'dica la verità', né una cosa in più né una cosa in meno. Oppure 'esponga in chiarezza, non entri in polemica'. Questo vuol dire preparare un collaboratore". Lo ha sottolineato, deponendo al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage Borsellino, il consigliere del Csm Antonino Di Matteo, a Caltanissetta. Nelle scorse settimane, dopo la pubblicazione delle intercettazioni tra i pm e l'ex collaboratore Vincenzo Scarantino, era nata una polemica sulla 'preparazione' del falso pentito da parte dei magistrati. E oggi l'ex pm del pool sulle stragi mafiose, ha voluto spiegare la parola 'preparazione'. "Iniziamo un lavoro importantissimo che è quello della sua preparazione alla deposizione al dibattimento... mi sono spiegato Vincenzo... se sente pronto lei...". Con queste parole il pm Carmelo Petralia si rivolgeva a Vincenzo Scarantino che nel 1994. Parole che avevano fatto scoppiare una polemica. Secondo l'accusa gli investigatori avrebbero imbeccato l'ex pentito Scarantino che aveva reso dichiarazioni false sulle stragi.