Lavazza: a Gattinara nuovo integrativo per 400 dipendenti, bonus bebè di 250 euro (2)

(Adnkronos) - Il premio per obiettivi ai dipendenti, dall’inizio dell’applicazione di questi criteri nel 2012, è più che raddoppiato, arrivando a oltre 2.800 euro effettivamente corrisposti per il 2019, e con il nuovo accordo siglato il premio medio annuo a fronte del raggiungimento degli obiettivi potrà arrivare a superare ampiamente i 3.000 euro nel quadriennio 2020 – 2023.

La valorizzazione del 'tempo' delle persone e la loro centralità sono due altri aspetti caratterizzanti il contratto integrativo: oltre all’istituzione di una 'banca ore' per dare la possibilità di convertire gli straordinari in permessi, viene introdotto lo 'smart working' che permette agli impiegati di Stabilimento, con caratteristiche compatibili all’utilizzo dello strumento, di poter lavorare, per una parte del proprio tempo, senza vincoli di sede.

L’azienda conferma l’attenzione per gli istituti a sostegno della sfera personale, familiare e relazionale senza vincoli di genere o orientamento, che si traduce anche nel riconoscimento di una 'gratifica matrimoniale' di 250 euro per tutte le unioni stabili, riconosciute dall’ordinamento, e nell’introduzione del 'bonus bebè' di 250 euro a ogni dipendente, in occasione della nascita o adozione di un figlio. L’azienda prevede, inoltre, l’attribuzione di una mensilità aggiuntiva al compimento del 25° e 35° anno di servizio presso l’azienda. Infine, è stato introdotto l’ulteriore ampliamento del sistema di welfare per i lavoratori e le loro famiglie attraverso un’ampia offerta di strumenti e servizi di carattere previdenziale, sanitario e sociale, con la possibilità di destinare a tali iniziative una quota a scelta del premio. La quota del premio destinata ed effettivamente fruita in welfare sarà incrementata del 10% dall’azienda.