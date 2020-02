Milano: polizia arresta due donne in stazione Centrale, una minorenne

Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Gli agenti del settore operativo della Polfer di Milano Centrale hanno arrestato una minore di origine croata di 16 anni per il reato di evasione e una cittadina bosniaca di 18 anni con a carico un ordine di carcerazione. La minore, che si aggirava con fare sospetto tra i viaggiatori, era evasa qualche giorno fa dal carcere minorile di Pontremoli.

Una seconda pattuglia ha controllato una 18enne: anche a suo carico risultava l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze. L’episodio risaliva allo scorso dicembre, quando la bosniaca, a bordo di un treno alta velocità a Firenze Santa Maria Novella, aveva finto di aiutare una donna a sistemare la valigia per sottrarle la borsa. Dopo gli accertamenti di rito, si trova in carcere a San Vittore.