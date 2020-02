Migranti: Caso Open Arms, Tribunale Ministri 'Non è stato atto politico ma amministrativo'**

Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - "Non è stato un atto politico ma un atto amministrativo". Ecco perché l'ex ministro Matteo Salvini, secondo il Tribunale dei ministri, dovrebbe andare a processo per sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio in concorso. Reati commessi dal 14 al 20 agosto 2019 "per la conseguente privazione della libertà personale di numerosi migranti", come aveva scritto nella richiesta la Procura di Palermo. E' quanto si legge nella richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini.