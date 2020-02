Montagna: scivola per 50 metri sul Monte Alben, è grave

Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Un escursionista è scivolato per 50 metri questa mattina mentre si trovava sul Monte Alben, nei pressi del canale del Sacco in Val Brembana, e si troverebbe ricoverato a Bergamo in gravi condizioni. L'uomo si trovava insieme ad altri quattro amici, escursionisti, a quota 1.800 metri, quando ha perso l'equilibrio finendo sulle rocce. Trasportato al Papa Giovanni 23esimo di Bergamo in codice rosso, avrebbe riportato ferite importanti al bacino e alla schiena.