Csm: Di Matteo, ‘serve svolta radicale etica magistratura’

Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - "Anche la migliore delle riforme del sistema di designazione dei membri togati del Csm non servirebbe a nulla se non si accompagnasse a una svolta radicale nell’etica individuale e di corpo della magistratura". A dirlo a Palermo è stato il consigliere togato del Csm, Nino Di Matteo, che ha aggiunto: "Se si continua a ritenere accettabile ciò che è sempre avvenuto, come se sempre dovesse avvenire, se non ci sarà una rivalsa forte e diffusa dell’etica, non potremo mai uscire dal ‘cul de sac’ nel quale siamo precipitati"