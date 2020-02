Csm: Di Matteo, ‘diffusi come cancro clientelismo e collateralismo con politica’**

Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - Dentro il Csm "una malattia si è diffusa come un cancro con la prevalenza di logiche di clientelismo, appartenenza correntizia o di cordata, di collateralismo con la politica anche attraverso scelte sempre più spesso dettate dalla mera opportunità piuttosto che dalla doverosità dell’agire". Lo ha detto il consigliere togato del Csm, Nino Di Matteo, durante il suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in corso a Palermo.