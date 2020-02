Virus Cina: Conte, 'adottata linea di chiara trasparenza'(2)

(Adnkronos) - "L'Italia -rivendica il premier- ha adottato da subito la linea di precauzione più efficace, più tempestiva, più costante. E' stata confermata nei giorni scorsi dal direttore generale aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha riconosciuto che l'Italia era in prima linea con le misure più efficaci. Il divieto del traffico aereo o la dichiarazione di emergenza nazionale non avremmo potuto adottarli prima per la semplice ragione che ancora ieri l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza globale e ancora ieri abbiamo accertato i primi due casi in Italia".