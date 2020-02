Virus Cina: Tajani, 'grazie a Nas e task force regionali, Ue farà sua parte'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "In questi momenti di grande incertezza sanitaria dovuta al Coronavirus è doveroso ringraziare i Carabinieri dei Nas e le task force regionali che in tutta Italia si stanno adoperando per metterci al riparo da eventuali contagi. C'è tanto lavoro da fare e l'Europa in primis è pronta a fare la sua parte". Così su Facebook Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.