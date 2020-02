Edilizia: Barbagallo, 'rinnovo contratto ottima notizia, procedere agli altri'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "La firma di un rinnovo contrattuale è sempre un’ottima notizia. Quello siglato per i lavoratori delle aziende artigiane dell’edilizia ha anche un valore nella prospettiva di un auspicabile contratto unico del settore. Inoltre, va anche sottolineato l’importante risultato economico grazie al quale si è ottenuto un riallineamento, quasi al centesimo, con i salari degli altri lavoratori dello stesso settore". Ad affermarlo in una nota è il leader della Uil, Carmelo Barbagallo.

Ora, conclude, "anche in tutti gli altri comparti del privato e del pubblico, occorre procedere ai rinnovi, per restituire potere d’acquisto a tutti i lavoratori e per dare, così, una spinta alla domanda interna. Sarebbe bene che fosse lo Stato, come datore di lavoro del pubblico impiego, a dare il buon esempio".