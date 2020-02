Palermo: Ferrandelli (+Europa), 'stop Tar ztl, ancora una vittoria'

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - "Anche questa volta è stata fermata l’arroganza dell’assessore Catania e di chi, come lui, sfugge al confronto". Così Fabrizio Ferrandelli, commenta il provvedimento del Tar che ha sospeso l'entrata in vigore della ztl notturna.

"Secondo ko, prima in consiglio comunale e adesso anche in tribunale - ha aggiunto - C’è un’opposizione convinta e tenace, in Comune e in città. Adesso è il caso che l’amministrazione torni a miti consigli e apra a un confronto sano nell’interesse dei palermitani. Coniugare il diritto al sonno, con quello al lavoro e al divertimento è possibile basta pianificare e coordinarsi, insieme".