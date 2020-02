Palermo: tar sospende ztl notturna, Sinistra Comune 'no a clima da tifoserie'

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - "Rispettiamo la decisione del tribunale amministrativo di sospendere il provvedimento della ztl notturna in attesa di un contraddittorio che avverrà lunedì mattina. Se le preoccupazioni degli agenti commerciali sono legittime e saranno valutate nel merito, ci risultano completamente fuor di luogo i toni da tifoseria utilizzati per commentare questa decisione prudenziale che al momento non entra nel merito del provvedimento. Toni che alimentano un dibattito poco sereno che non fa bene alla nostra città". Così i consiglieri di Sinistra Comune al Comune di Palermo, Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno, commentano la decisione del Tar di sospendere la ztl notturna.

"Ci preme sottolineare però che in una comunità gli interessi commerciali non possono pregiudicare la tutela degli interessi generali, in particolar modo riguardo alla salute collettiva, alla sicurezza, alla qualità dell’aria e al contrasto dell’inquinamento acustico - aggiungono - Avendo fiducia che questo principio sarà correttamente valutato dal Tar continuiamo a ritenere che la ztl notturna sia, nel contemperamento degli interessi in gioco, una necessità della città e siamo fiduciosi che, come avviene in tutte le città d’Italia, presto sarà attiva anche a Palermo".