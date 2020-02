Brexit: Gentiloni, 'Italia deve assumersi responsabilità e indicare rotta'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Rispetto alla Brexit "l'Italia deve assumersi le proprie responsabilità come ogni grande Paese europeo, deve non solo difendere i propri interessi, ma deve indicare la rotta all'insieme dell'Unione". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affar economici, Paolo Gentiloni, in un'intervista al Tg 3.