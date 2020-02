Cfi: "Lavoriamo ad accordi con Regioni"

Bari, 31 gen. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando già con alcune regioni per creare sinergie tra le risorse che Cfi gestisce a livello nazionale e le risorse locali che le regioni mettono in campo a sostegno dei processi di patrimonializzazione. A breve presenteremo un accordo con la Regione Basilicata nel quale Cfi è stato individuato il gestore dello strumento di finanza pubblica agevolata rivolta alle imprese cooperative. Siamo interessati ad allargare un processo analogo in altre regioni, a cominciare dalla Puglia".

Lo ha detto all'Adnkronos Mauro Frangi, presidente di CFI (Cooperazione Finanza Impresa) e Cooperfidi Italia, a margine del convegno organizzato con Alleanza delle Cooperative Italiane, presso il centro polifunzionale degli studenti dell'Università di Bari nel capoluogo pugliese, sugli strumenti a sostegno della cooperazione. Folta partecipazione all'incontro, soprattutto del mondo cooperativo e di quello bancario.

Per quanto riguarda Cooperfidi Italia, "siamo interessati a metterci a disposizione della Regione Puglia - ha aggiunto Frangi - come nelle altre regioni in cui siamo presenti per intercettare gli strumenti di accesso al credito delle pmi ed essere il vettore per quelle cooperative. Per questo apriamo una sede permanente a Bari, riteniamo che le imprese cooperative pugliesi lo meritino e ad esse questo serve. Quindi siamo interessati a sviluppare una relazione molto più sinergica con la Regione Puglia".