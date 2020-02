Toscana: Boschi, 'Renzi candidato in lista Iv? ci sta pensando'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Non lo so, ho sentito che ci sta pensando, glielo hanno chiesto per sostenere la lista di Italia viva e anche per aiutare qualche giovane che verrà candidato". Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, a Circo Massimo sull'ipotesi di una candidatura di Matteo Renzi alle regionali in Toscana nelle liste di Italia Viva. "Io non ci troverei niente di male, anzi aiuterebbe la nostra lista, sicuramente non ha paura di metterci la faccia".