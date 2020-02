Mafia: presidente Corte Appello Palermo, 'errore sottovalutare potenziale Cosa Nostra'

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - "La mafia degli affari, leciti o illeciti, continua a manifestare una forza di penetrazione spesso capillare in quasi tutti i settori che consentono adeguati profitti, anche i più insoliti" e sarebbe "fuorviante con riferimento a Cosa Nostra pensare ad una progressiva trasformazione in un criminale comitato di affari o, peggio, definirla 'mafia liquida'". Lo scrive nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario il presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca.

I dati confermano una "elevata resilienza delle strutture organizzative della Cosa Nostra palermitana" e, sottolinea il presidente della Corte di Appello di Palermo "sarebbe pertanto un errore gravissimo sottovalutare il potenziale criminale dell’organizzazione, prestando minore attenzione alle attuali pericolose dinamiche associative. Deve continuare il processo di logoramento della forza 'militare', territoriale, economica e politica di Cosa Nostra che ha già dato esiti molto positivi e che, mantenendo fermo l’attuale livello dell’attività giudiziaria, potrebbe fornire, già a medio termine, risultati decisivi".