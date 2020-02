Ex Ilva: cancellata riunione a P.Chigi per Coronavirus**

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Doveva tenersi questa sera a Palazzo Chigi una riunione ristretta sul dossier dell'ex Ilva, in vista della scadenza di domani. Ma la riunione, presieduta dal premier Giuseppe Conte e inizialmente in programma per le 22, è stata cancellata per via dei primi due casi infetti di coronavirus registrati in Italia.