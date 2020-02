Palermo: Monte Pellegrino, nuovo stop a messa in sicurezza del costone sopra i Rotoli

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - Ancora uno stop ai lavori di consolidamento del costone roccioso che sovrasta l'area del cimitero di Santa Maria dei Rotoli, a Palermo. Il consorzio Integra, aggiudicatario dell’appalto, a dicembre ha estromesso dall’esecuzione dei lavori la ditta Himera che ha già provveduto a smontare il cantiere e a licenziare gli otto lavoratori. I lavori, partiti nel 2015, hanno subito diverse battute d’arresto a causa di contenziosi sorti tra l’azienda che detiene l’appalto e l'impresa agrigentina esecutrice dei lavori. Nell'estate 2016 i lavori si sono fermati per circa 3 mesi a causa dell'incendio su Monte Pellegrino.

"Da interlocuzioni informali avute con l'impresa - afferma Salvatore Bono della Fillea Cgil Palermo - apprendiamo che ci sono tutte le intenzioni per ultimare i lavori e che il consorzio Integra intende affidarne l’esecuzione a un'altra ditta associata. Ma fino ad oggi non abbiamo ancora nessuna notizia in merito alla data di ripartenza del cantiere né tantomeno sulle garanzie occupazionali per i lavoratori licenziati".