Migranti: pm, 'Casarini salvò vite, Marina Militare comanda Guardia libica'/Adnkronos (7)

(Adnkronos) - Ma cosa accadde in quei giorni freddi dello scorso inverno? Il gommone blu con i 50 migranti a bordo salvati nel marzo 2019 nel Mediterraneo "era in una situazione di reale pericolo per l'incolumità delle vite in mare" come scrivono i pm della Procura di Agrigento nella richiesta di archiviazione. Che citano il capo missione Casarini, interrogato il 2 aprile d Agrigento. "A detta del capo missione Casarini", scrivono i pm, il gommone "era immobile in mare", quindi alla deriva, "con un tubolare laterale che appariva danneggiato, con la prua piegata all interno, a indicare che i tubolari non erano perfettamente a tenuta e quindi sgonfi"' e '"imbarcava acqua da poppa"', "con circa 50 persone a bordo senza giubbotti di salvataggio o altri dispositivi di sicurezza". "Dalla descrizione fornita agli inquirenti da Casarini si trattava inconfutabilmente di una imbarcazione in distress, cioè in una situazione di reale pericolo per l'incolumità della vita del l'uomo in mare", dicono i pm.