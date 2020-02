Migranti: pm, 'Casarini salvò vite, Marina Militare comanda Guardia libica'/Adnkronos (4)

(Adnkronos) - Insomma, per la Procura di Agrigento, l'ordine impartito" in alto mare "dalla Guardia di Finanza alla nave Mare Jonio "non è qualificabile come ordine impartito nel compimento di attività di polizia, avendo ad oggetto esclusivamente il divieto di ingresso in acque territoriali italiane a nave battente bandiera italiana, ordine che non sembra trovare fondamento giuridico". "Viene conferito alle navi da guerra il potere di esercitare attività di polizia in mare sulle navi mercantili nazionali e viene, conseguentemente, attribuito ai comandanti delle navi da guerra il potere di ispezionare le navi, esaminare la documentazione e richiedere informazioni - scrive il Procuratore capo Luigi Patronaggio - Nel caso che ci occupa, come si evince dalle comunicazioni acquisite tra il Pattugliatore Paolini e il rimorchiatore Mare Jonio, quest'ultimo veniva fermato in alto mare, prima dell'ingresso nei confini nazionali, e gli veniva impartito l'ordine di non accedere alle acque territoriali poiché non autorizzato".