Migranti: pm, 'Casarini salvò vite, Marina Militare comanda Guardia libica'/Adnkronos (6)

(Adnkronos) - "La Marina militare - dice Lanfranca commentando la richiesta della Procura - ha funzioni di centro decisionale, quindi di comando della Guardia costiera libica. Questo è un fatto che troviamo adesso in un provvedimento dell'autorità giudiziaria". E se la prende con la "politica ipocrita" che per anni "ha fatto finta che la Libia sia in grado di gestire questo problema", invece "noi abbiamo dimostrato, grazie alle indagini difensive, in questa inchiesta, che è solo ipocrisia". Poi si augura che questa "potrebbe essere un'occasione per ripensare la materia delle politiche migratorie italiane e i rapporti tra autorità italiane e libiche". "Ora - conclude - non si più fare finta di non sapere dopo che vengono disvelati questi atti".