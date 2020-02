Migranti: Fratoianni, 'via dl Sicurezza e modifica accordi con Libia'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "La procura di Agrigento ha chiesto l'archiviazione delle accuse nei confronti del capomissione di Mediterranea Casarini e del comandante Marrone di Nave Mare Jonio, e proprio oggi vengono pubblicate alcune parti del documento della procura in cui si dice chiaramente che la Libia non può essere considerata un porto sicuro, e che l'ordine di non entrare a Lampedusa impartito dalla Guardia di Finanza non aveva alcun fondamento giuridico". Lo dice Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana - Leu a Tagadà su La7.

"Oggi le navi delle Ong - prosegue il parlamentare di Leu - aspettano qualche giorno prima di poter sbarcare, ed è comunque troppo e lo dirò con qualsiasi governo, ma c'è una differenza enorme tra aspettare alcuni giorni e poi entrare in un porto e trovare accoglienza con nessuno che ti minaccia di arrestarti o che ti chiama criminale. Salvini e la Lega nella loro permanenza al governo hanno costruito sull'immigrazione e contro le Ong una guerra e hanno scatenato una campagna di odio senza uguali verso i più deboli."

"E' l'ora dunque di cambiare, e si devono cancellare i decreti sicurezza del governo precedente, e contemporaneamente - conclude Fratoianni - si deve sospendere l'efficacia del memorandum con la Libia fino a quando non sarà rivisto completamente."