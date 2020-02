M5S: raccolta firme e pressing eletti contro Morra, 'probiviri lo espellino' (2)

(Adnkronos) - "Il senatore Morra - si legge ancora - non è stato corretto nei confronti degli altri iscritti, in particolar modo verso quelli che hanno espresso la loro candidatura e verso tutti gli attivisti che, senza riserve mentali, si sono spesi in ogni modo per una reale prospettiva di cambiamento rifugiando dall’autoreferenzialità. Le dichiarazioni di Morra sono sembrate andare verso un vero e proprio boicottaggio e il forte sospetto è che abbia tenuto questa condotta per mera politica interna a discapito dell’interesse dei cittadini calabresi".

"Non ha, inoltre, minimamente rispettato il volere degli iscritti che, con il 70,6% dei voti sulla piattaforma Rousseau nella votazione del 21 novembre 2019, hanno scelto di presentare le liste in Calabria e che in una successiva votazione dell’11 dicembre 2019 hanno votato per confermare Francesco Aiello come candidato presidente di regione per il M5S. Per noi attivisti tutto ciò è inaccettabile. Chi è contro il movimento, chi in queste elezioni è stato un avversario politico, vada fuori dal Movimento".

"Chi ha passato le proprie giornate a denigrare la lista del M5S e a screditare in chat e su Facebook l'operato delle centinaia di attivisti che hanno messo impegno e passione per la campagna elettorale - lamentano gli 'anti-Morra' - deve abbandonare il Movimento o essere allontanato dallo stesso". "Da iscritti, quindi, segnaleremo il senatore Morra su Rousseau, al Collegio dei Probiviri per le opportune verifiche sulla sua condotta così nociva per il MoVimento 5 Stelle". Tra i promotori dell'iniziativa riportati nel documento figurano gli 'Amici di Beppe grillo Crotone', 'Insieme in movimento Crotone', 'Meetup Catanzaro', 'Meetup isola in movimento'. 'MEETUP Rende', Meetup amici Beppe Grillo Cosenza', 'Fattivi 5 Stelle Calabria'.