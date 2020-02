Migranti: richiesta archiviazione Mare Jonio, Casarini 'ecco perché non ci dirigemmo in Libia'

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "Non potevamo ritornare a Zarzis verso ovest perché le condizioni meteo non ci consentivano un ingresso in sicurezza in porto. Era escluso un approdo verso sud in un qualsiasi porto libico; non potevamo ripararci a Malta, verso nord-est, in quanto in una precedente missione dello scorso novembre 2018 ci era stato rifiutato l'ingresso in acque territoriali maltesi, ingresso che avevamo chiesto per ripararci dal maltempo". Ecco perché lo scorso 19 marzo la nave Mare Jonio si era diretta verso Lampedusa nonostante l'ordine arrivato dalla Gdf. A spiegarlo ai magistrati, nel corso dell'interrogatorio del 2 aprile 2019, era stato il capo missione Luca Casarini.

"Preciso che in quell ’occasione la "Mare Jonio " non aveva a bordo migranti- diceva - Le autorità maltesi non ci motivarono il diniego dell'autorizzazione a entrare nelle loro acque territoriali". Casarini è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per avere disatteso l'ordine di entrare in acque nazionali.