Libia: appello Conte, 'basta continuare a fare arrivare armi'**

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Sulla Libia "l'Italia ha un atteggiamento responsabile, ritiene che l'unica soluzione sia quella politica. Voglio lanciare anche un appello, come farò tornando a sentire i protagonisti e gli attori stranieri: noi chiediamo a tutti di astenersi dal continuare a far arrivare armi e a far acquisire ulteriori militari. Non è un confronto militare che potrà portare a sopraffare il fronte avverso. Lavoriamo per una soluzione politica e pacifica". Così il premier Giuseppe Conte, a margine della sua visita a Sofia.