Migranti: richiesta archiviazione Mare Jonio, pm 'nessuna autorità negò autorizzazione a nave'

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "In realtà nessuna Autorità Giudiziaria Italiana aveva negato l'autorizzazione all'ingresso in acque italiane della nave battente bandiera italiana Mare Jonio". E' quanto scrivono i magistrati della Procura di Agrigento nella richiesta di archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone, rispettivamente capo missione e comandante della nave Mare Jonio che nel marzo 2019 erano entrati in acque internazionali. "Non è previsto da alcuna norma che una nave battente bandiera italiana debba avere una preventiva "autorizzazione" per fare ingresso nelle acque territoriali italiane, né è previsto da alcuna norma che l'Autorità Giudiziaria Italiana abbia la facoltà di "autorizzare" un natante a fare ingresso nelle acque territoriali", scrive il Procuratore capo Luigi Patronaggio.

"In ogni caso la notte tra il 18 e il 19 marzo 2019 la Stazionale Navale della Guardia di Finanza di Palermo, da cui dipendeva il Pattugliatore Paolini durante quella missione, era in contatto con il Pubblico Ministero di turno della Procura di Agrigento Elenia Manno, la quale, contattata più volte nel corso di quella notte, mai ha ricevuto una richiesta di autorizzare l’ingresso in acque territoriali italiane della Mare Jonio e, meno che meno, mai ha negato una qualche irrituale autorizzazione all'ingresso".