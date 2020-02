Governo: Conte, 'marciare di corsa, piano riforme in un paio di giorni'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Non è che il Parlamento ci ha dato del tempo per fare delle discussioni filosofiche, dobbiamo marciare di corsa, dobbiamo metterci attorno a tavolo e nel giro di pochi giorni definire un piano efficace di misure di riforme che dovremo iniziare a declinare da subito. non possiamo certo prenderci una pausa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine della sua visita a Sofia, riguardo alla verifica di governo che lo attende nel tardo pomeriggio a Roma.