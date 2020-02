Sicilia: Miccichè riceve console Usa a Napoli a Palazzo dei Normanni

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha ricevuto in visita ufficiale, a Palazzo Reale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, con competenza sul Sud Italia, Mary Avery. Durante l’incontro sono stati toccati alcuni importanti temi, dalla storica amicizia tra l’America e la Sicilia agli investimenti commerciali in Italia e in Europa, ai rapporti tra gli Usa e la Cina.

"La Sicilia da sempre ha legami molto forti con gli Stati Uniti in svariati campi di interesse – ha detto il presidente dell’Ars – In ambito medico, il Centro di eccellenza sanitaria Rimed, dopo tanti anni, finalmente è in dirittura di arrivo. Fui io a volerlo fortemente, tant’è che andai a Pittsburg per convincere gli americani a venire a investire qui da noi, dopo la positiva esperienza della fondazione dell’Ismett, il più importante Centro trapianti dell’area euro-mediterranea". Il presidente Miccichè ha donato al console un volume sulla millenaria storia del Palazzo Reale.