Moda: Hermès sceglie Gibellina per la collezione 'Silk', finanziata manutenzione opere (2)

(Adnkronos) - L’importo che verrà versato dalla casa di moda “Hermès” non è l’unico destinato alla manutenzione delle opere d’arte in città. L’Amministrazione guidata dal sindaco Sutera, con un ulteriore sforzo a carico del bilancio comunale, hanno destinato 50 mila euro per il progetto “Salviamo la bellezza”, che consentirà la manutenzione delle opere: la “Città di Tebe” di Pietro Consagra, “Doppio Spirale” di Paolo Schiavocampo, “Tensione” di Salvatore Messina, “Struttura sdraiata” di Salvatore Cuschera e le fontane realizzate da Cascella, Mustica e Venezia.

"Oltre la manutenzione è necessario il restauro urgente di alcune opere -ribadisce l’assessore Bonifacio – ecco perché qualche giorno addietro abbiamo lanciato l’appello al Ministro Dario Franceschini.