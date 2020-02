Migranti: Zingaretti, 'decreti Salvini solo propaganda, vanno cambiati'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Quelli varati dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini "non erano decreti sicurezza, bisogna chiamarli decreti propaganda e sono per fare dei nuovi decreti per la sicurezza urbana che Salvini non ha mai fatto, che vuol dire accoglienza, pulizia per le strade, investimenti sulle periferie, illuminazione, sport". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di 'Agorà' su Raitre.

"La sicurezza urbana -ha aggiunto- non è quelle cose che avevano scritto in quei decreti e io voglio ribellarmi alla subalternità che se un uomo politico li chiama sicurezza diventano i decreti sicurezza, li chiamo decreti propaganda. Dobbiamo cambiarli per costruire un'altra strategia per la sicurezza".