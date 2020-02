Grassi: "Indirizzeremo i nostri sforzi sulle iniziative per il territorio"

Napoli, 30 gen. (Adnkronos) - "Il presidente Imperiali ci ha dedicato uno spicchio della torta di settori da lui ideata e noi ne siamo molto felici e cercheremo di indirizzare i nostri sforzi sulle iniziative che possono essere utili al territorio". Ad affermarlo è Vito Grassi, presidente Unione Industriali Napoli, in occasione dell’ufficializzazione della data napoletana della ‘Race for the cure’, l’iniziativa internazionale organizzata da Komen nelle principali città del mondo.

"Tutto ciò che è fatto in ottica di responsabilità sociale, che è utile alla partecipazione del territorio ha grande valore. Inoltre è un valore aggiunto per definizione tutto ciò che è f atto per importanza strategica o di forte interesse generale", ha concluso Grassi.