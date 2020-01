Le immagini

Kobe Bryant, l'ultimo video insieme alla figlia Gianna Maria prima della tragedia

L'ultimo video di Kobe Bryant insieme alla figlia Gianna Maria. I due sono insieme sui campi di basket. Una passione di famiglia. Un video social, fatto prima della tragedia, che commuove. Per approfondire leggi anche: L'elicottero ha avuto il via libera nonostante la nebbia Kobe era un campione che amava l'Italia. "Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant la nuova piazzetta che si affaccia su via ...