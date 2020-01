Toti: "Fincantieri eccellenza del nostro territorio"

Papa Francesco ha ricevuto il presidente dell'Iraq Barham Saleh

Città del Vaticano, 25 gen. (askanews) - Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano, il presidente dell'Iraq, Barham Saleh. Tra gli argomenti in primo piano - ha scritto la Santa Sede in una nota - ci si è soffermati sulle attuali sfide del Paese mediorientale e sull'importanza di favorirne la stabilità e il processo di ricostruzione, incoraggiando la via del dialogo e della ricerca di ...