"La nave 'Emilio Bianchi' gioiello della cantieristica nazionale"

Genova, 25 gen. (Adnkronos) - "Il cantiere di Riva Trigoso è ricco di altissime competenze professionali, garanzia di un 'made in Italy' che porta nei mari del mondo le eccellenze italiane e che sta trovando nuovo slancio con le moderne unità della Marina Militare, come dimostrato dal varo di oggi, ma soprattutto dalla presenza di due nuovi 'Pattugliatori Polivalenti d’Altura' qui in costruzione". Lo ha detto nel suo discorso il ministro della Difesa Lorenzo Guerini durante il suo intervento sul palco alla cerimonia di varo della nave 'Emilio Bianchi', decima unità del programma Fremm (Fregate Europee Multi Missione), questa mattina nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, nel levante genovese.

Il ministro ha definito la nuova nave come un altro "straordinario gioiello della cantieristica nazionale". "Sono certo - ha aggiunto - che tutto questo possa ulteriormente contribuire alla crescita e all’ammodernamento dello stabilimento, alla valorizzazione delle sue maestranze, all’affermazione del suo ruolo strategico in ambito nazionale e internazionale, anche sulla scia dei provvedimenti del Governo che nell’ultima legge di bilancio ha investito 480 milioni di euro per la messa in sicurezza di tutta l’area portuale industriale di Genova- Sestri Ponente".

Il ministro ha poi sottolineato come l’ammodernamento dello strumento aeronavale avviato con la Legge Navale sia uno dei cardini del processo di rinnovamento della Difesa."Con il varo della Nave 'Emilio Bianchi' - ha proseguito il ministro - consegniamo al Paese uno strumento innovativo, simbolo di sviluppo tecnologico, altissima competenza e versatilità operativa".