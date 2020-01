Terremoto Turchia, sale bilancio vittime

sport in lutto

Video Addio a Kobe Bryant, le 10 azioni più spettacolari di "Black Mamba"

Il mondo dello sport, e non solo, è in lutto per la morte di Kobe Bryant. La leggenda del basket, un giocatore capace di scrivere la storia della pallacanestro al pari di Wilt Chamberlain, Julius Erving, Magic Johnson, Kareem Abdul Janbbar e Michael Jordan, ha perso la vita a 41 anni insieme alla figlia 13enne Gianna e ad altre sette persone domenica 26 gennaio a Calabasas nello schianto ...