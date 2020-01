Autostrade: Gamberale, 'responsabilità manager non azionisti, revoca fuori luogo'**

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "La revoca della concessione la ritengo fuori luogo. Non significa dare giustizia effettiva ai 43 morti di Genova. La gestione era ed è in mano ai manager. Gli azionisti come Benetton erano fuori dalla gestione. I Benetton hanno avuto lo stesso ruolo degli stessi altri azionisti di Atlantia. I Benetton hanno una partecipazione minore di un terzo nella società Autostrade". Così Vito Gamberale, l'ex ad di Autostrade, a Il Mix delle 5 condotto da Giovanni Minoli su Rai Radio1. "Io non c’ero più però di sicuro quando in un’azienda come Autostrade prima accadono 39 morti ad Avellino, poi 43 a Genova di sicuro siamo fuori dalla curva delle probabilità quindi un problema c’è", aggiunge Gamberale.