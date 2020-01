Regionali: Marcucci, 'a Roma non cambia nulla'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Domenica 26 si vota per eleggere i consigli regionali ed i presidenti dell’Emilia Romagna e della Calabria, non per il Parlamento. A Roma non cambia nulla, ma in Emilia Romagna ed in Calabria con Bonaccini e Callipo possono cambiare in meglio tante cose”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.