Antitrust: Facebook, da noi trasparenza è impegno costante**

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Stiamo esaminando la decisione dell'Autorità. L'anno scorso abbiamo fatto dei cambiamenti, anche alle nostre Condizioni d'uso, per chiarire ulteriormente come Facebook realizza i suoi guadagni. Questi cambiamenti fanno parte del nostro impegno costante per dare alle persone maggiore trasparenza e controllo sulle loro informazioni". E' Facebook in una nota a commentare l'avvio da parte dell'Antitrust di un procedimento di inottemperanza e la multa di 5 mln di euro per l'omessa adeguata informativa agli utenti consumatori, in sede di registrazione al social network, della raccolta e dell’utilizzo a fini commerciali dei dati da essi forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, viceversa enfatizzandone la gratuità.