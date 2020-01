Rider: Cisl, bene sentenza ora si applichi contratto collettivo logistica

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "La sentenza è in linea con quanto da noi sostenuto e con la legislazione che è venuta avanti anche su nostra spinta". Lo dichiara in una nota il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra commentando il no della Corte di Cassazione al ricordo di Foodora sui rider.

"Ora la palla passa alla contrattazione collettiva: chiediamo che a tutti i ciclofattorini si applichi il ccnl della logistica, mentre per altri lavoratori impegnati in diverse attività per piattaforme digitali di vario tipo, vanno applicati i contratti collettivi del relativo settore o ricercate, se è il caso, adeguate soluzioni di tutela contrattuale più specifiche".

Su tali tematiche, inoltre, aggiunge Sbarra, "va subito insediato presso il Ministero del lavoro l’Osservatorio previsto. Occorre, inoltre, istituire presso il Mise un albo di tutte le piattaforme digitali che operano nel nostro Paese, al fine di dare certezza e regolarità (anche di carattere fiscale e contributivo) ad un forma economica in espansione ma per la quale manca al momento un’adeguata regolamentazione".