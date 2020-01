Francia: Cdm 'licenzia' Ségolène Royal, la replica 'ho scelto la mia libertà di parola'

Parigi, 24 gen. (Adnkronos) - Era già nell'aria da alcuni giorni ma ora è ufficiale. L'ex candidata alle presidenziali ed ex ministro dell'Ambiente, Ségolène Royal non sarà più l'ambasciatrice di Francia per i poli. L'ufficializzazione è arrivata al termine del Consiglio dei ministri francese. "Ségolène Royal non sarà più l'Ambasciatrice per i Poli. Sarà sostituita prossimamente", sottolinea il portavoce del governo, Sibeth Ndiaye al termine del Consiglio dei ministri. Nei giorni scorsi Royal era stata richiamata più volte all'ordine per le sue critiche al governo.

Non si è fatta attendere la risposta di Royal: "Il Consiglio dei ministri- spiega in un video pubblicato sul suo profilo twitter - ha deciso il mio licenziamento. Mi hanno chiesto di scegliere tra la mia missione per i poli che tra l'altro effettuavo benevolmente al servizio del Pianeta oppure la mia libertà di parola. Ho scelto la mia libertà di parola. Oggi sono stata sanzionata per aver difeso le vostre pensioni e il nostro sistema previdenziale che è un tesoro nazionale".

"Penso che la crisi democratica, i passi indietro sull'emergenza climatica non sono accettabili. La crisi democratica e le immagini di brutalità, di violenza, di rivolta in Francia non sono accettabili", spiega ancora Ségolène Royal che intende lavorare affinché la Francia torni a splendere.