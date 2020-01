Antisemitismo: Fratoianni, 'a Mondovì gesto terrificante, serve risposta forte'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Terrificante. Non ho altre parole per descrivere il gesto scellerato e razzista accaduto questa notte a Mondovì, in provincia di Cuneo. La scritta 'Qui ebrei' è apparsa sulla porta della casa in cui ha vissuto Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana e deportata a Ravensbruck nel 1944". Lo afferma Nicola Fratoianni deputato di Sinistra italiana-Leu.

“Il fatto che la famiglia Rolfi non sia di origine ebraica -aggiunge- non toglie nulla alla gravità dell’atto, che necessita risposte forti. Alla famiglia Rolfi un abbraccio solidale. Oggi ci sarà un fiume di dichiarazioni di condanna, ed è un bene che sia così. Ma da domani dalle parole ai fatti. Da domani -conclude Fratoianni- serve un’iniziativa dello Stato ancora più decisa per stroncare i continui atti di violenza, prevaricazione, offesa, intimidazione delle organizzazioni neofasciste. A partire dal loro scioglimento“.