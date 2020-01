Ambiente: Conte, 'Italia avanguardia di modello sviluppo sostenibile'

Emilia-Romagna, Salvini contestato chiude la campagna elettorale

Ravenna, 24 gen. (askanews) - "Chi non salta un fascista è" e diversi altri cori sono stati rivolti al "popolo del centrodestra" che si è radunato in serata in Piazza del Popolo a Ravenna per la chiusura della campagna elettorale a sostegno della candidata alla presidenze della Regione Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, della Lega. La piazza dei militanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, ...