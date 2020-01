Locri: Magorno (Iv), 'al sud serve lavoro no misure dannose come Rdc'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Avevano ville, Ferrari e legami con la mafia. La vicenda di Locri, dove sono stati scoperti 237 furbetti, rimarca, se ancora ce ne fosse bisogno, uno dei principali problemi legati al #redditodicittadinanza che, come in questa circostanza, viene percepito da chi non ne ha diritto. Il Sud, come diciamo da sempre, ha bisogno di investimenti seri e di lavoro, non di misure assistenziali che si rivelano un danno per tanti cittadini onesti". Lo scrive su Facebook il Senatore IV, Ernesto Magorno.