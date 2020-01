E.Romagna: Renzi, 'se è sfida Salvini-Sardine si rischia vittoria centrodestra'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Se la partita deve essere per chi governa la regione, vince Bonaccini. Se si trasforma, come Salvini ha cercato di fare con grande capacità, in una sfida nazionale Salvini contro Sardine allora noi rischiamo che centrodestra possa farcela". Lo dice Matteo Renzi a Piazza Pulita.